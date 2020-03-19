Москва, , 11:17 — REGNUM Пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в московской больнице от целого ряда хронических заболеваний. Об этом 18 марта сообщает оперативный штаб.

По сообщению пресс-службы штаба, 79-летняя женщина имела целый ряд хронических заболеваний. Она была доставлена в больницу 13 марта. А 14 марта ее родственники настояли на том, чтобы женщина перешла на лечение в частную медицинскую клинику.

Пенсионерку перевели в инфекционную больницу № 2 после того, как были получены положительное результаты анализов на коронавирус. Женщина находилась в изолированном боксе и получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации из-за усиления дыхательной недостаточности.

Сообщается, что смерть наступила из-за пневмонии на фоне сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии, состояния после стентирования коронарных артерий, ишемической болезни сердца, атеросклероза коронарных сосудов, аорты, хронической легочной гипертензии, мочекаменной и цереброваскулярной болезней.

Отмечается, что круг лиц, с которыми общалась пациентка, установлен. За всеми наблюдают врачи. При этом тяжелых симптомов заболевания не имеет никто из близко контактировавших с пенсионеркой.

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