Барнаул, , 11:14 — REGNUM В Алтайском крае состоялось оглашение приговора теперь уже бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу Андрею Абрамову, обвинённому в получении крупной взятки от двух предпринимателей. Из официального сообщения СУ СК РФ по Алтайскому краю следует, что в июне 2019 года за своё покровительство обвиняемый успел получить почти половину из обговорённых 1,3 миллиона рублей.

«После передачи денежных средств Абрамов был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. По результатам служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — поясняют следователи.

В ходе судебного рассмотрения данного уголовного дела, возбуждённого по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц») Абрамов своей вины не признал, однако собранные следствием доказательства суд счёл достаточными, назначив бывшему полицейскому наказание в виде восьми лет колонии строгого режима с лишением специального звания «майор полиции».

Также осуждённому предстоит выплаиить штраф в размере 13 миллионов рублей.

Напомним, в начале декабря 2019 года в Алтайском крае был вынесен приговор по резонансному уголовному делу, главным фигурантом которого стал теперь уже бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий. Он признан виновным в получении через посредника взятки на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч рублей и осуждён к четырём годам колонии строгого режима.

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