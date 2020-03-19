Астрахань, , 11:14 — REGNUM В Астраханской области днём 18 марта сел на мель сухогруз «Порт Оля-2». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Это произошло примерно на 143-м километре Волго-Каспийского судоходного канала. Судно перевозило груз — 4,7 тонн ячменя — и направлялось с ним в Иран. На борту находились 13 человек, они не пострадали, судно не было повреждено.

Утром 19 марта на помощь сухогрузу был направлен буксир «Антартик». Буксир снял застрявшее судно с мели, и оно продолжило маршрут.