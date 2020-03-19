Тбилиси, , 11:04 — REGNUM Полиция Грузии поймала мужчину, который должен был находиться в режиме самоизоляции для профилактики распространения коронавируса COVID-19, но сбежал от правоохранителей из автобуса. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

Сообщается, что инцидент произошел 18 марта. Мужчина, который ехал в микроавтобусе из Тбилиси в Зугуди, рассказывал собеседнику по телефону, что посещал Польшу. Это услышали пассажиры и вызвали полицию.

Мужчину заставили покинуть автобус, и к приезду полиции он скрылся. 19 марта в МВД Грузии сообщили, что его задержали и поместили на карантин.

«Лицо, нарушавшее режим самоизоляции, специальным автомобилем было доставлено в карантинное учреждение в Батуми», — сообщила пресс-служба МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на карантин помещено более 1300 человек.

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