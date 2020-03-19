Барнаул, , 10:46 — REGNUM Следователи СУ СК РФ по Алтайскому краю выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в Барнауле ещё в ноябре 2019 года. Как сообщает сегодня 19 марта, официальный сайт ведомства, разыскиваются возможные очевидцы того, как под колёса МАЗ-5516Х5−472−000 при реконструкции автомобильной дороги на проезжей части шоссе Ленточный бор вблизи здания № 142 по ул. Кутузова в Барнауле попал 25-летний мастер строительных и монтажных работ ООО «Барнаульское ДСУ №4».

Мужчина получил многочисленные травмы (в том числе множественные переломы с повреждением внутренних органов), от которых скончался на месте происшествия, отмечают следователи.

Лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах совершенного преступления, просят обращаться в правоохранительные органы.