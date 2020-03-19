Екатеринбург, 19 марта 2020, 10:39 — REGNUM В медицинском колледже Екатеринбурга начался приём волонтёров на обучение помощи пожилым жителям региона и профилактике коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В колледже уточнили, что добровольцы не будут подвержены риску заболевания, так как задачи целенаправленного контакта с пациентами нет. Главная задача волонтёров — помочь преодолеть страх перед заболеванием и пропагандировать приёмы профилактики, в том числе через здоровый образ жизни.
Отметим, что добровольцем по оказанию помощи может стать любой совершеннолетний житель Свердловской области.