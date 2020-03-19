Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM В медицинском колледже Екатеринбурга начался приём волонтёров на обучение помощи пожилым жителям региона и профилактике коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«В связи с введением усиленных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции мы открыли регистрацию для волонтёров, которые будут оказывать помощь в ряде городов региона», — заявила директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Лёвина.

В колледже уточнили, что добровольцы не будут подвержены риску заболевания, так как задачи целенаправленного контакта с пациентами нет. Главная задача волонтёров — помочь преодолеть страх перед заболеванием и пропагандировать приёмы профилактики, в том числе через здоровый образ жизни.

Отметим, что добровольцем по оказанию помощи может стать любой совершеннолетний житель Свердловской области.