Барнаул, , 10:36 — REGNUM Подозреваемый в получении крупной взятки заместитель главы Барнаула Сергей Дёмин решением суда Октябрьского района заключён под стражу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Напомним, 16 марта 2020 года в доме и по месту работы чиновника при силовой поддержке управления ФСБ России по Алтайскому краю были произведены обыски. Следователи не исключают, что именно Дёмин вступил в предварительный сговор с генеральным директором АО СЗ «Барнаулкапстрой» (он тоже арестован) и получил от предпринимателя часть взятки в размере 2 миллионов 900 тысяч рублей.

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Всего же злоумышленники рассчитывали на передачу им 15 миллионов рублей. Мзда предназначались за общее покровительство со стороны администрации города.

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