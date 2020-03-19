Благовещенск, , 10:36 — REGNUM Военная прокуратура Благовещенского гарнизона в ходе проверки обнаружила факт возможного многомиллионного взяточничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

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Следствием установлено, что в период времени с 2014 по 2019 год начальник одного из филиалов военного госпиталя в Приамурье через посредника получил 16 млн рублей от подчиненных за распределение им премий из фонда экономии оплаты труда.

«В отношении данного чиновника возбуждено уголовное дел, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщает Главная военная прокуратура», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, приморские силовики раскрыли преступную группу в похоронном бизнесе.