Уфа, , 10:35 — REGNUM Сотрудница комбината мясных полуфабрикатов получила тяжелую травму правой руки в Башкирии. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 28 декабря прошлого года в производственном цехе ООО «Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов» с 44-летней сотрудницей.

При мытье фаршемесильной машины женщина убирала остатки сырья в механизме. В это время её коллега мыла поверхности машины и пульт управления.

Неожиданно заработал автомат и шнеки стали вращаться. В них закрутило правую кисть работницы. Ее коллега, услышав крик, отключила машину и оказала первую помощь.

Женщина была доставлена в больницу с множественными травмами правого предплечья.

Сотрудники республиканской Гострудинспекции выяснили, что агрегат не был полностью обесточен, а машина начала работать из-за случайного нажатия «кнопки» при протирке пульта управления.

Среди причин несчастного случая называются конструктивные недостатки оборудования и неудовлетворительная организация работ. Кроме этого, сотрудники нарушили инструкции по охране труда.

Отмечается, что виновные лица оштрафованы.

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