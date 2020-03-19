Ульяновск, , 10:10 — REGNUM В Ульяновской области для 56-летней женщины общение с мошенниками привело к оформлению на неё двух кредитов на общую сумму 800 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Жертвой аферистов стала жительница одного из сёл Павловского района. В полиции она сообщила, что с ней якобы связались сотрудники банка, обратившись по имени и отчеству, и сообщили о поступлении заявки на оформление кредита, которую она не подавала. Чтобы аннулировать сомнительные операции, аферисты убедили её сообщить банковские данные и код из смс-сообщения.

«Получив нужные данные, мошенники создали на официальном сайте банка личный кабинет от имени пострадавшей и оформили два кредита в размере более 800 тысяч рублей», — говорят правоохранители, подчеркнув, что в качестве электронной подписи, подтверждающей сделку, стал код из смс-сообщения.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Засвияжском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Удмуртии, которую обвиняют в хищении «пенсионерских» денег под видом социальной работницы. Ущерб оценивается в 340 тыс. рублей, пострадавшими по делу проходят три человека.

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