Петропавловск-Камчатский, , 10:18 — REGNUM Супружескую пару на Камчатке привлекут к ответственности за нарушение карантина по COVID-2019.

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Как сообщило ИА Камчатинфо, семья с двумя детьми вернулась из отпуска, из страны, где ситуация с коронавирусом неблагополучная. Родители сами обратились в медучреждение. Детей поместили на карантин. Но родители забрали их до истечения 14-дневного срока. Медики обратились в службу опеки, так как считают такое поведение родителей безответственным не только по отношению к своим детям, но и к окружающим людям.

Как сообщало ИА REGNUM, в России для всех граждан, возвращающихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязателен 14-дневный карантин.