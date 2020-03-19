Уфа, , 10:21 — REGNUM Арбитражного управляющего и бизнесмена в Уфе обвиняют в покушении на коммерческий подкуп и посредничестве в его совершении. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, обвиняемый конкурсный управляющий строительно-монтажного предприятия обнаружил, что его директор перечислил деньги на свои личные счета, а также на счета других лиц. Поэтому через арбитражный суд он потребовал признать данные сделки недействительными и наложить арест на имущество руководителя предприятия.

После этого, по версии следствия, он потребовал от директора один миллион рублей. При этом он сообщил, что в случае не оплаты данной суммы, привлечет директора к субсидиарной ответственности, инициирует проверки правоохранительных органов и оспорит другие совершенные директором сделки, считают следователи.

Руководитель организации согласился передать подозреваемому озвученную сумму. А для сокрытия этих действий, считают правоохранители, обвиняемый попросил своего знакомого предпринимателя выступить посредником и заключить с директором соглашение об оказании юридических услуг на эту сумму.

Отмечается, что посредника задержали с поличным при получении денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и пп. «б», «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ.

Отмечается, что подозреваемым предъявлено обвинение. Арбитражный управляющий находится под стражей. Обвиняемый в посредничестве предприниматели находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.

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