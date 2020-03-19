Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:55 — REGNUM ФСБ России пресекла деятельность преступной банковской группировки, которая действовала в различных регионах России. ОПГ приобрела аэропорт Комсомольска-на-Амуре «Хурба.

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Как сообщило ТАСС, по делу о незаконной банковской деятельности в Санкт-Петербурге задержана преступная группировка.

Часть полученных в результате преступной деятельности средств ОПГ потратила на приобретение аэропорта в Комсомольске-на-Амуре «Хурба» и его активов.

Проведено в общей сложности 55 обысков в местах проживания фигурантов дела, в офисах, где они осуществляли свою деятельность, в том числе в офисах аэропорта Комсомольска-на-Амуре. Обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность группы. Печати фиктивных организаций, теневая бухгалтерия, более 60 млн рублей, около 1 млн долларов США, документы, подтверждающие легализацию денежных средств для приобретения аэропорта и его активов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года аэропорт «Хурба» остановил работу — Росавиация отозвала у него лицензию. Это было связано, как сообщалось, с нарушениями в сфере пожарной безопасности и обеспечения безопасности пассажиров и летного состава.