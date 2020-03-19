Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM За один день в Петербурге под колесами автомобилей оказалось 12 человек, в том числе двое детей, сообщает 19 марта отдел пропаганды Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в среду, 18 марта в Санкт-Петербурге произошло 16 дорожных аварий, из которых 12 — связаны с наездами транспортных средств на пешеходов, один из которых погиб, 11 получили травмы, в том числе двое детей.

«По предварительным данным, двое пострадавших детей школьного возраста оказались под колесами автомобилей, переходя дорогу на запрещающий сигнал светофора, а скончавшаяся в результате наезда 70-летняя женщина переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

УГИБДД просит жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и соблюдать правила ПДД не только автомобилистам, но и пешеходам. Ведомство рекомендует использовать световозвращающие элементы, которые в несколько раз повышают их видимость для водителей. Кроме того, в связи с более ранним наступлением каникул, детям надо напомнить о правилах безопасного поведения на дороге.