Мехико, , 09:51 — REGNUM В министерстве здравоохранения Мексики подтвердили первый случай смерти от последствий коронавируса. Об этом 9 марта сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

По данным министерства здравоохранения Мексики, симптомы болезни у мужчины проявились десятью днями ранее, отмечается, что он страдал от сахарного диабета, что, по всей видимости, сыграло роковую роль в протекании болезни.

Напомним, на 19 марта в Мексике зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусом. Инфекция как правило протекает тяжело у пожилых людей и людей с различными заболеваниями.

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