Екатеринбург, 19 марта 2020, 09:45 — REGNUM Обработка станций и поездов метрополитена в Екатеринбурге будет происходить в два раза чаще. Также согласно рекомендациям Роспотребнадзора, вентиляция подземки будет проводиться безостановочно.
Он отметил, что из-за усиленной вентиляции на станциях метрополитена может стать холоднее на два-три градуса.
Директор метрополитена подчеркнул, что речи о закрытии метро на данный момент не идёт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурга был принят план мероприятий по профилактике коронавируса.