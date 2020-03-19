Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM Обработка станций и поездов метрополитена в Екатеринбурге будет происходить в два раза чаще. Также согласно рекомендациям Роспотребнадзора, вентиляция подземки будет проводиться безостановочно.

Андрей Панаиотиди. «Влажная уборка производится на постоянной основе в соответствии с СанПиН, при угрозе распространения коронавируса по рекомендациям Роспотребнадзора мы увеличили количество влажных уборок и концентрацию дезинфицирующего средства. Если в обычном режиме одна влажная уборка в день — по ночам, то сегодня еще одна дополнительная днем, после того, как составы отъездят час пик», — заявил изданию « Новый день » директор Екатеринбургского метро

Он отметил, что из-за усиленной вентиляции на станциях метрополитена может стать холоднее на два-три градуса.

Директор метрополитена подчеркнул, что речи о закрытии метро на данный момент не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурга был принят план мероприятий по профилактике коронавируса.