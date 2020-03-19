Кызыл, , 09:44 — REGNUM В Туве задержан бывший начальник отдела управления МВД по Кызылу по подозрению в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, осенью 2019 года мужчина получил взятку в размере 140 тыс. рублей. За эти деньги он должен был способствовать переквалификации дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью на менее тяжкое. Кроме того, он обещал не брать подозреваемого под стражу.

«Подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ МВД по республике в ходе оперативно-розыскного мероприятия», — добавили в управлении.

В настостоящее время речь идёт о заключении под стражу уже самого экс-полицейского. Расследование продолжается.

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