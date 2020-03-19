Анадырь, , 09:48 — REGNUM В Анадыре на Чукотке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-директора Чукотского филиала Северо-Восточного Федерального университета, обвиняемого в коррупции.

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В ходе следствия и в суде было установлено, что в 2015 году Сергей Попов, будучи в должности директора филиала СВФУ, устроил на работу в университет свою дочь, а в 2016 году — знакомую, перед которой у него имелись долговые обязательства.

«Используя своё служебное положение, он достоверно знал, что «сотрудники» работать не будут, но при этом им начислялась заработная плата — одной в течение четырёх месяцев, второй — более двух лет. В результате филиалу университета причинён ущерб в 1 млн 117 тыс. рублей», — пишет ИА «Чукотка».

Суд квалифицировал действия подсудимого как растрата и служебный подлог. Ему назначен штраф в 450 тыс. рублей, а также Попов должен возместить филиалу ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава в районе Калужской области подозревается в причинении ущерба бюджету на сумму более 2,3 млн рублей.