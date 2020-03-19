Москва, , 09:29 — REGNUM Полиция Москвы пресекла мошенничество в объёме 1 млрд рублей. Об этом 19 марта сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, 39-летняя жительница Московской области попыталась взять крупный кредит в одном из коммерческих банков Москвы. Она создала сеть организаций для работы на рынке драгметаллов и камней, и представила фиктивные документы, указав отсутствующий в обороте товар. Объём ущерба составил более 1 млрд рублей.

Преступный замысел выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.