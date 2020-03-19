Каир, , 09:26 — REGNUM Два пациента, проходившие лечение от коронавируса в Египте, скончались. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Египта.

В соответствии с заявлением, 78-летняя гражданка Италии и 70-летний гражданин Египта скончались в изоляторе.

По сообщениям репортеров, общее число заражений коронавирусом в Египте почти достигло 200, а число погибших от заболевания в настоящее время составляет шесть человек.

По словам официального представителя министерства здравоохранения Халеда Муджахида, с начала вспышки 26 пациентов в Египте излечились от вируса и были выписаны из изоляторов.