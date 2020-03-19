Москва, , 09:22 — REGNUM В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая подозревается в мошенничестве более чем на 1 млрд рублей при получении кредита в столичном банке. Об этом 19 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Ирина Волк.

По ее словам, 39-летняя жительница Подмосковья организовала сеть организаций для работы на рынке драгметаллов и камней. После этого подозреваемая обратилась в один из банков для получения кредита.

Женщина представила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте. Материальный ущерб составил более 1 млрд рублей, отметила Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время подозреваемся находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве задержали 25 человек, подозреваемых в мошенничестве под видом оказания жилищно-коммунальных услуг.

Ущерб от действий мошенников составил 100 млн рублей. Следствие считает, что злоумышленники обходили квартиры местных жителей под видом работников управляющих компаний и убеждали жертв в необходимости замены труб отопления и водоснабжения, регуляторов давления воды.

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