пос. Туим, Хакасия, , 09:23 — REGNUM В Хакасии при попытке сбежать из Туимского психоневрологического интерната погиб мужчина, еще один пациент получил травму. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба правительства республики.

Как следует из сообщения, ночью двое недееспособных мужчин — пациентов социально-медицинского учреждения — попытались самовольно оставить интернат. В результате попытки, завершившейся трагедией, одни из них погиб, а другой получил травму.

Отмечается, что для погибшего это была десятая попытка побега, в этот раз завершившаяся гибелью.

Министерство труда Хакасии, в ведении которого находится психоневрологический интернат, проводит служебную проверку.