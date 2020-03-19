Кызыл, , 09:16 — REGNUM В Туве полицейские задержали подозреваемого в покушении на изнасилование 13-летней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, о преступлении сообщила мать подростка 17 марта.

Около 12 часов дня потерпевшая возвращалась из школы и открывала дверь квартиры. В этот момент к ней сзади подошёл 19-летний молодой человек, толкнул девочку в квартиру и, зайдя следом, запер квартиру изнутри. Однако девочка не растерялась и оказала насильнику активное сопротивление. Выбежав на балкон, она начала кричать и звать на помощь, после чего мужчине пришлось бежать.

Правоохранителям в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемого. Он был задержан, в настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

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