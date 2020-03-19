Село Чурапча, Якутия, , 09:08 — REGNUM В Чурапчинском районе Якутии в селе Диринг водитель УАЗа совершил ДТП, в результате которого оставил деревню без тепла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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В ходе следствия выяснилось, что водитель не справился с управлением и врезался в теплосети. В результат ДТП без теплоснабжения остались десять частных домом и шесть социальных учреждений.

Прокуратура района возбудила административное дело, виновному назначен штраф.

Коммунальщики оперативно восстановили теплоснабжение села.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта 70 тыс. человек остались без горячей воды и тепла в Краснодаре в результате аварии на теплотрассе.