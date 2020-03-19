Чебоксары, , 09:05 — REGNUM 69-летний пенсионер в Чувашии попался на уловки мошенников, отдав им в общей сложности 600 тыс. рублей. Началось всё со звонка о якобы положенной ему компенсации за приобретённые лекарства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Сотни тысяч рублей мужчина потратил на «оформление многомиллионной компенсации» за ранее приобретенные лекарственные средства. Первый звонок к нему поступил в июне 2019 года: поверив аферистам, представившимися сотрудниками банка, он сообщил реквизиты банковской карты для управления счетами в онлайн-кабинете. Когда на его счёт поступило 250 тыс. рублей, перечисленных с его же сберегательных счетов, пенсионер окончательно доверился мошенникам.

«И стал перечислять различные суммы для «оформления документов, страховки и даже уклонения от уплаты налогов от положенной многомиллионной суммы», — говорят в полиции.

В результате пострадавший отдал порядка 600 тыс. рублей накоплений.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются подозреваемые.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ежедневно регистрируют факты мошенничества, из них большая часть — бесконтактные. При этом размеры ущерба порой превышают миллионы. К примеру, 28 февраля поступило несколько заявлений о мошенничествах, нанесённый ущерб превысил 3 млн рублей.

Напомним, в прошлом году число бесконтактных мошенничеств выросло на 60%.