Нижний Тагил, Свердловская область, 19 марта 2020, 09:04 — REGNUM В Нижнем Тагиле на предприятии «ЕВРАЗ НТМК» произошло ЧП — сотруднику охранного агентства оторвало ногу во время рабочей смены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошел утром 18 марта в 10:50 по местному времени в цехе №1. По предварительным данным проверки, охранника сбил двигавшийся задним ходом электрокар. В результате сотруднику ЧОПа оторвало ногу, и он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.