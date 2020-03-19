Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:04 — REGNUM В Нижнем Тагиле на предприятии «ЕВРАЗ НТМК» произошло ЧП — сотруднику охранного агентства оторвало ногу во время рабочей смены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура выясняет все обстоятельства несчастного случая на производстве. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии», — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел утром 18 марта в 10:50 по местному времени в цехе №1. По предварительным данным проверки, охранника сбил двигавшийся задним ходом электрокар. В результате сотруднику ЧОПа оторвало ногу, и он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.