Горно-Алтайск, , 09:02 — REGNUM Группе исследователей в ходе экспедиции по учёту снежного барса на территории Алтая не удалось встретить хищников, зато они спасли их от браконьерских ловушек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Сайлюгемского национального парка, экспедиция проходила в долине реки Аргут.

«Участок является ключевым, здесь обитает основная численность российских барсов», — отметили в парке.

Однако зима здесь выдалась малоснежная, из-за чего горные козлы ещё не спустились в низины, а вместе с ними в высокогорье остались и ирбисы. Тем не менее результаты у экспедиции есть.

Так, удалось обнаружить и обезвредить браконьерскую петлю — она была установлена в труднодоступном месте на горной тропе. По словам научного сотрудника парка Алексея Кужлекова, ловушка была насторожена именно на барса.

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