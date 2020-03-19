Уфа, , 08:52 — REGNUM Женщина погибла после аварии на автотрассе в Башкирии. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло рано утром 18 марта на 11 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма. Автомобиль «Kia Spectra», за рулем которого находился 59-летний водитель, съехал в кювет и опрокинулась.

Сообщается, что женщина, которая ехала в этом автомобиле на переднем сидении скончалась в машине скорой помощи.

Водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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