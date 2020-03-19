Хабаровск, , 08:51 — REGNUM Псевдомедицинские центры на Дальнем Востоке путём мошеннических действий обманули граждан на 100 млн рублей. Только в Хабаровском крае в полицию обратились более 17 900 потерпевших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Хабаровскому краю.

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Организации, именовавшие себя медцентрами, открывали в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре. Центры, устанавливали там псевдомедицинское оборудование, обещая людям полную диагностику всего организма. Мошенники ставили людям, в основном пенсионерам, серьёзные медицинские диагнозы, требуя за лечение крупные суммы денег. При этом мошенники уверяли, что основные расходы возьмёт на себя федеральный бюджет, остальную же сумму, тоже довольно значительную, рекомендовали взять в кредит.

В Хабаровске мошенники действовали под вывесками медицинских центров «Идеал» и «ЕАС».

Менеджеры этих клиник не имели медицинского образования. Но убеждали граждан заключать кредитные договоры прямо на месте.

Возбуждено уголовное дело. В качестве обвиняемых привлечено 11 человек, проверяется на причастность к совершению преступления ещё более 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье мужчину будут судить за мошенничество с продажами автомобилей. Он заключал договора на поставку дорогих иномарок, получал деньги и распоряжался ими по собственному усмотрению. Автомобилей его клиенты так и не увидели.