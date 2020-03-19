Уфа, , 08:44 — REGNUM Один человек пострадал и несколько телят погибли во время ДТП на автотрассе в Башкирии. Об этом 19 марта сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, утром 18 марта на 125 км трассы Уфа — Оренбург, на пересечении с автошоссе Стерлитамак — Раевка столкнулись грузовик «Газель», за рулем которого находился 29-летний жителя Самарской области и автоцистерна на базе «КамАЗа», под управлением 36-летнего жителя Стерлитамака. В результате ДТП автоцистерна опрокинулась на автомобиль «Тойота Камри», который проезжал мимо.

Отмечается, что во время дорожного происшествия получил травмы пассажир «КамАЗа», которого госпитализировали. При этом из автоцистерны разлилась жидкость, которая, по словам экспертов, не опасна для людей.

Сообщается, что автомобиль «Газель» перевозил порядка десяти голов молодняка крупного рогатого скота. Некоторые животные погибли.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

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