Горно-Алтайск, , 08:38 — REGNUM Снег на территории Республики Алтай начал активно таять. В результате, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в населённых пунктах начало подтапливать приусадебные участки, дворы, а также подполья домов.

Так, в столице Горно-Алтайске подтоплены три дома. Власти города пытаются справиться с ситуацией, привлекая специализированную технику для откачки воды.

«Произведена пропарка водоотводных труб, расчищено 450 метров водоотводной канавы, расчищены 6 придомовых мостов. Работы продолжаются», — отметили в ведомстве.

Опасность также представляют реки, которые начали вскрываться в Майминском, Чемальском районах, а также в Горно-Алтайске. Для безопасного прохождения талых вод в настоящее время ведутся работы по чернению, распиливанию льда.

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