Рыбно-Слободской район, Татария, , 11:30 — REGNUM Судом признана вина 32-летней жительницы Рыбно-Слободского района Татарии в совершении преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Общая задолженность по алиментам составила более 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Установлено, что с 21 марта 2014 года подсудимая обязана выплачивать алименты на детей в размере половины всех видов доходов. Но женщина уклонялась от уплаты, никакой материальной помощи несовершеннолетним детям не оказывала, имеющиеся денежные средства расходовала на себя. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное преступление и подверглась наказанию в виде 40 часов обязательных работ.

Подсудимая признала свою вину. Судом назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина не выплачивал средства на содержание двоих детей. Причем ранее за аналогичное преступление он привлекался к административной ответственности. Общая сумма невыплаченных алиментов составила 77,206 тыс. рублей.

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