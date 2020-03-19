Якутск, , 08:26 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело за покушение на убийство — отец пытался убить сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Как было установлено в ходе следствия, 1 января 2020 года обвиняемый пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения. Возник конфликт с домашними и он ударил ножом своего сына, с умыслом убить, не менее 4 раз в область грудной клетки и 1 раз — в правое плечо.

Парень не умер, так как его сестра отобрала нож у отца, а мать, имея медицинское образование, оказала ему квалифицированную помощь.

Уголовное дело направлено прокурором в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еравнинском районе Бурятии возбудили уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего сына.