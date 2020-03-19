Екатеринбург, 19 марта 2020, 08:20 — REGNUM В Екатеринбурге в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции введены ограничительные меры в Свердловском областном суде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.
Подача документов будет осуществляться в электронном виде. Также в суд ограничен доступ лиц, не являющихся участниками процессов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ограничительные меры были введены в дипломатической миссии США в Екатеринбурге. В частности временно приостановлена работа визового отдела.
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