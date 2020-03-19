Екатеринбург, , 08:20 — REGNUM В Екатеринбурге в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции введены ограничительные меры в Свердловском областном суде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

«Личный прием граждан в Свердловском областном суде на период с 19.03.2020 до 10.04.2020 (включительно) приостановлен», — уточнили в суде, добавив, что в указанный период рассмотрению подлежат только категории дел безотлагательного характера, а также в порядке приказного, упрощенного производства.

Подача документов будет осуществляться в электронном виде. Также в суд ограничен доступ лиц, не являющихся участниками процессов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ограничительные меры были введены в дипломатической миссии США в Екатеринбурге. В частности временно приостановлена работа визового отдела.

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