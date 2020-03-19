Набережные Челны, Татария, , 11:13 — REGNUM В Набережных Челнах на территории мусоросортировочного предприятия была обнаружена человеческая нога, которая была упакована в мешок для отходов. Следственные органы по республике возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Предположительно смерть человека наступила за двое суток до обнаружения останков. Проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинская и геномная экспертизы. Продолжается расследование уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту убийства и расчленения убитого в Татарии возбуждено уголовное дело. Все фрагменты тела погибшего мужчины полиции удалось найти. Также был установлен подозреваемый, который заключён под стражу до вердикта суда.

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