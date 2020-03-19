Аксайский район, Ростовская область, , 08:01 — REGNUM Крупное возгорание сухой растительности, произошедшее в Аксайском районе Ростовской области 18 марта, удалось потушить за несколько часов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

С огнём, который охватил три участка в районе хутора Александровка, пожарные справились в 20:40 мск. Площадь возгорания составила 2,3 тыс. кв. метров. Специалисты выясняют причины пожара.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о природном пожаре поступило в 14:50 мск. К месту происшествия была направлена группа в составе 51 человека и 14 единиц техники. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

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