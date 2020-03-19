Южно-Сахалинск, , 07:52 — REGNUM Пожар произошел в дачном доме в садовом некоммерческом товариществе «Брусничка» в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что в районе Ново-Александровска загорелся один из дачных домов, огнем была охвачена площадь в 32 квадратных метра. Пожар был ликвидирован, информации о пострадавших ведомство не приводит. Отмечается, что к моменту прибытия спасателей «дом был уничтожен огнём».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Ростовской области произошел пожар в заброшенном доме в хуторе Заполосный. Возгорание было ликвидировано. На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух погибших в результате пожара человек.