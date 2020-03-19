Владивосток, , 07:43 — REGNUM В рамках уголовных дел по фактам коррупции и взяток, сотрудники ФСБ 18 марта во Владивостоке нагрянули с обысками в УМВД, на станцию скорой помощи, в похоронное муниципальное предприятие «Некрополь», а также в квартиры подозреваемых.

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Всего силовики провели до 20 обысков.

Уголовное дело возбуждено по фактам действий сотрудников «Некрополя», которые организовали групповую поруку: медики и полиция за денежное вознаграждение передавали контакты родственников умершего агентам похоронно бюро. Взятки оцениваются в несколько сотен тысяч рублей, передают «Вести:Приморье».

"Суммы, заработанные каждым из сотрудников «скорой» и полиции, по версии следствия, составляют по несколько сотен тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО мошенники торговали участками под захоронение на кладбище.