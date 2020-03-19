Благовещенск, , 07:38 — REGNUM Женщину из города Свободный в Приамурье будут судить за фейк о коронавирусе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

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Гражданка распространила ложное сообщение о заболевших COVID-19 на территории области.

Фейковое сообщение было выявлено полицейскими в ходе мониторинга социальных сетей. На женщину составлен административный протокол. За распространение ложных сведений о коронавирусе, которые способствуют нагнетанию паники, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России намерены жестко пресекать любые недостоверные сведения о распространении коронавируса на территории страны.