Благовещенск, , 06:48 — REGNUM В Благовещенске частично обрушилась стена многоквартирного дома. Пострадавших нет.

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Как сообщила Российская газета, обрушение произошло из-за постоянного намокания чердачных перекрытий. Семья с детьми, которая проживала в квартире, уже переселена в жильё в маневренном фонде. Расселение других жильцов не требуется.

Ремонт пострадавшей квартиры будет произведен за счёт средств Фонда капитального ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 года в Новосибирске в кафе на головы посетителям рухнула кровля.