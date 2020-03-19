Джакарта, , 03:45 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали сейсмологи в районе индонезийского острова Бали, сообщает Алтае-Саняский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков располагался в Индийском океане в 290 километрах к югу от города Денпасар. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта землетрясение магнитудой 5,7 произошло на западе США. Эпицентр сейсмособытия располагался в четырех километрах от города Магна в штате Юта. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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