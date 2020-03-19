Таганрог, Ростовская область, , 00:03 — REGNUM В Таганроге Ростовской области вынесен приговор адвокату, который обманным путём похитил у ветерана Великой Отечественной войны сбережения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как следует из материалов уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в течение 2016−2017 годов 72-летний адвокат оказывал правовую помощь ветерану войны, имеющей инвалидность. Юрист воспользовался сбережениями таганроженки, убедив её, что средства будут направлены на уход за ней. Однако большую часть денег правозащитник потратил на свои нужды.

Суд назначил адвокату наказание в виде трёх лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.