Ташкент, , 22:13 — REGNUM В Узбекистане в связи с коронавирусом в настоящее время около 6 тысяч человек взято на карантин, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. «К местам постоянного проживания централизованно отправлены 80 тысяч студентов», говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом регионе организованы специальные штабы во главе с хокимами (главами администраций), эпидемиологическая ситуация анализируется на основе ежечасных и ежедневных сводок, принимаются оперативные меры.

«Медицинские учреждения переведены на особый режим работы. Санатории и детские оздоровительные лагеря приспособлены к работе в качестве карантинных учреждений», говорится в сообщении.

Пресс-служба указывает, что соотечественники, выехавшие за рубеж на командировки и по другим делам, возвращаются на родину чартерными авиарейсами, ограничено движение на границе, но грузоперевозки транспортом не прекращены. Ежедневно в страну въезжает и выезжает множество иностранных и местных грузоперевозчиков.