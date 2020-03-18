Москва, , 21:48 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля полиции на востоке Москвы. Об этом сообщает 18 марта агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, авария произошла сегодня на бульваре Рокоссовского.

«Столкнулись легковой автомобиль Volvo и служебный автомобиль полиции, в котором пострадали четыре человека», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что трое пострадавших были госпитализированы. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.