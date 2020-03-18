Избербаш, Дагестан, , 21:11 — REGNUM Два человека погибли на железнодорожном переезде «Северный» в городе Избербаш (Дагестан), сообщили 18 марта в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В 17:05 (время местное) здесь произошло столкновение автомобиля IRAN KHODRO SAMAND с движущимся локомотивом. Находившийся за рулём иномарки житель Избербаша и его 31-летняя пассажирка умерли на месте.

По версии правоохранителей, водитель, пересекая железнодорожный переезд, не убедился в безопасности манёвра. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.