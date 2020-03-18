Воронеж, , 20:00 — REGNUM Уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа город Воронеж, об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в пресс-службе СУ СКР по региону. Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Воронежской области.

По версии следствия, в апреле 2018 года подозреваемый, который на тот момент являлся заместителем главы администрации Воронежа, при посредничестве «другого должностного лица», получил от директора одной из коммерческих организаций взятку в сумме 1,5 млн рублей. Деньги предназначались за принятие решений в пользу организации.

«Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области проведены обыски, об обстоятельствах преступления допрашиваются свидетели. Бывший заместитель главы администрации городского округа города Воронеж задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — уточнил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация об обысках у бывшего вице-мэра Воронежа, директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова, позже он сам подтвердил проведение следственных действий в его отношении.

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