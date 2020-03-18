Аксайский район, Ростовская область, , 19:50 — REGNUM В Ростовской области продолжается борьба с ландшафтным пожаром в Аксайском районе. Один из очагов возгорания удалось потушить. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 18 марта.

«Очаг №1 ликвидирован на площади 500 кв. метров, очаг №2 локализован на площади 900 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сухая трава загорелась на юго-восточной окраине Мишкинского сельского поселения. К месту происшествия прибыло 14 единиц техники и более 50 человек.

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