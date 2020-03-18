Моршанск, Тамбовская область, , 19:46 — REGNUM Генеральный директор ОАО «Моршанская табачная фабрика» признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, решение вынес тамбовский суд 18 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как установлено судом и следствием, руководитель фабрики, который также выполнял функции главного бухгалтера, в налоговые декларации организации включил заведомо ложные сведения об объеме и стоимости произведенной и реализованной табачной продукции. В результате в период с апреля 2012 года по декабрь 2014 года не платился акциз на табачные изделия, налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль организации в особо крупном размере. Также директор уклонился и от уплаты акциза на табачные изделия и НДС за 2015−2016 годы. Всего ущерб, причинённый бюджету, оценивается в более чем миллиард рублей.

Суд признал подсудимого виновным, ему назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с него будет взыскано более одного миллиарда рублей причиненного ущерба. В целях обеспечения взыскания ущерба на имущество осужденного и фабрики наложен арест. Сам осуждённый уже отбывает наказание за ранее совершенные налоговые преступления.