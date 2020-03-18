Красногорск, , 20:04 — REGNUM Трое подростков, подозреваемых в серии разбойных нападений, были задержаны сотрудниками полиции в Московской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Обращения в полицию по поводу разбойных нападений поступили от жителей района Щукино. По словам заявителей, трое злоумышленников, угрожая, предположительно, ножом и огнестрельным оружием, отбирали у них личные вещи и скрывались в неизвестном направлении.

Сотрудниками правоохранительных органов в результате проведённых мероприятий были установлены личности предполагаемых злоумышленников, после чего их задержали в Красногорском районе Московской области и в Москве.

Подозреваемыми оказались подростки возрастом от 16 до 17 лет. По факту нападений на граждан были возбуждены уголовные дела по статье о разбое. Идёт расследование обстоятельств дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицейскими шестерых подозреваемых в нападении на автосалон в Москве.

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