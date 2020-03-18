Курган, , 19:27 — REGNUM В Курганской области поместили под арест гражданина Казахстана, который пытался дать взятку сотруднику дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что 7 марта 2020 года грузовик под управлением гражданина Казахстана, перевозивший зерно, был остановлен экипажем ДПС в городе Куртамыш Курганской области для проверки документов. При этом у иностранца не оказалось при себе полиса обязательного страхования гражданской ответственности, а также тахографа. Пытаясь избежать штрафа, водитель грузовика «КамАЗ» пытался отделаться взяткой.

Против иностранца было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291.2 УК РФ («Покушение на дачу взятки»). В ходе следствия его заключили под стражу. В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.